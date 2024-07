Visite du Laos  : le charme d'un pays tranquille

Le "pays au million d'éléphants" peine à se faire une place à côté de ses voisins touristiques prestigieux. La destination reste peu fréquentée. On découvre pourtant un pays attachant, aux coutûmes et traditions encore bien conservées.

La ville historique de Luang Prabang mérite à elle seule un voyage au Laos. La nature sauvage et la magie du Mékong sont d'autres arguments qui plaident en faveur d'une escapade en pays lao.

Pratique

Vol sec en septembre à partir de 888 euros.

à partir de 888 euros. Formalités : Visa obligatoire. Validité 30 jours

: Visa obligatoire. Validité 30 jours Temps de vol de Paris : environ 13 heures pour Paris-Vientiane

: environ 13 heures pour Paris-Vientiane Décalage horaire : +5h l'été +6h l'hiver

: +5h l'été +6h l'hiver Langue : Langue officielle, le lao. Les anciens parlent français.

: Langue officielle, le lao. Les anciens parlent français. Monnaie : Le Kip

: Le Kip Santé et sécurité :Quelques problèmes localisés de sécurité. France Diplomatie

:Quelques problèmes localisés de sécurité. Superficie : 236 804 km²

: 236 804 km² Population : 5 780 000 hab

Les plus

Un passé glorieux

Une nature sauvage et généreuse

Un pays d'aventure

Le charme d'un pays tranquille

Un pays encore préservé du tourisme de masse

Les moins

Voyage onéreux

Problèmes de sécurité

Climat : Quand partir ?

La meilleure saison pour voyager au Laos est celle qui s’étale des mois de novembre à février, c'est-à-dire la saison sèche. La saison des pluies rend les routes difficilement pratiquables dans certaines régions.

A voir / A faire :

Les paysages

Les décorts naturels de toute beauté se succèdent du sud au nord du pays. Le Laos est un pays montagneux traversé par l’un des plus grands fleuves du monde, le Mékong. Les opportunités de trecking et autres activités sportives sont nombreuses.



Un trésor : Luang Prabang

Luang Prabang, dans la région nord du pays, constitue le second pôle culturel du pays (après Vientiane, la capitale). Inscrite au patrimoine mondial de l’humanité, la ville possède un riche passé. Les amateurs d'architecture seront ravis par la beauté à la fois simple et sophistiquée des temples.