Voyage à Taiwan

Ce pays bénéficie d'un climat tropical, de nombreuses forêts et montagnes qui peuvent atteindre une altitude de 4000 mètres. Des chutes d'eau impressionnantes sillonnent des falaises d'une beauté à couper le souffle. Elles se dirigent vers la mer et les plages de rêve et de sable blanc très appréciées des vacanciers.

Découvrir Taïwan

L'agriculture dans ce pays est très importante avec une production de thé et encore plus spécifiquement une importante culture d'orchidées qui sont expédiées dans le monde entier.

Dans le nord, ce sont des villages de pêcheurs aux traditions ancestrales qui captent l'attention et retiennent l'appétit avec un grand nombre de recettes très anciennes.

Ce pays est très connu des aquascapers du monde entier principalement pour la Taiwan bee qui est une crevette pour aquarium et pour la production intense du poisson combattant qui est le poisson d'ornement le plus connu après le poisson rouge.

Du coté citadin, de jolies surprises s'offriront à vous avec une architecture qui à su préserver son ancien patrimoine tout en construisant des grattes ciels et des habitations spectaculaires .

Voir Taiwan de haut, depuis le Taipei 101 qui à été le plus grand gratte ciel

Ce qui rend le Taipé 101 exceptionnel est son architecture à nulle autre pareille. Construit en 1999 à 2004, il était le bâtiment le plus haut du monde avec une hauteur de 510 mètres.

Par superstition aucun étage ne porte de numéro 4.

Son ascenseur s'élève à une vitesse de 60 kilomètres heure et peut vous rendre au 89°étage en 37 secondes.



Cependant Tawain accorde une place importante à l'écologie avec de nombreux parcs naturels.

Kenting National Park



Situé à l'extrême Sud dans le comté de Pingtung de Taïwan, ce parc naturel dispose de grandes plages aux eaux turquoises. Cependant le parc protège également des forêts tropicales et le nombre d'espèce animal est très important. Sa réserve marine vous permettra de pratiquer la plongée au milieux des coraux.

Gorges de Taroko



Cascades de gorges profondes, ponts anciens suspendus, forment un décor sauvage digne des plus grand films d'aventure. La ville la plus proche est Hualien qui est bien desservie par les trains et dispose d'un aéroport. Ce parc s'étend sur environ 20 kilomètres.

Parc national de Yangmingshan



C'est une nature volcanique qui vous attend dans ce parcours avec des sources thermales chaudes situées dans le nord du pays et nulle part ailleurs.

C'est dans ce parc qu'au printemps apparaissent des fleurs par milliers ainsi que de très nombreux Azalés et cerisiers fleuris. Des séjours tout compris sont prévus pour vous permettent de réaliser de très belles randonnées.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_de_Yangmingshan

Sun Moon Lake



Ce lac est le plus grand du pays, il se situe au milieu de montagnes. Des promenades en bateaux sont organisées pour admirer paysages et forêts luxuriantes. Des locations de vélos sont aussi organisées.