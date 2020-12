Découvrir Stockholm

Stureplan/Dancing Queen

A deux pas de l’ancien quartier général du groupe ABBA à Östermalm se trouvent les boîtes et bars branchés du quartier Stureplan. Le SpyBar, le Laroy ou le Riche, haut lieu de la nuit, sont les points de rencontre des jeunes chics. Ce bistro moderne est refait par Jonas Bohlin, l’un des noms à la mode dans le design suédois.

Riche, Birger Jarlsgatan 4.

SpyBar, Birger Jarlsgatan 20. http://soundtrackofmylife.hautetfort.com

Leroy, Birger Jarlsgatan 20.

Prinsen/Gastronomie suédoise

Vous raffolez des boulettes de viande de chez Ikea? Le Prinsen, qui est depuis 1897 le restaurant favori des artistes suédois, en a fait sa spécialité. On y mange aussi des wallenbergare, du hachis de viande tourné dans du pain râpé. Selon la tradition, on devrait cette recette à un vieillard édenté qui aurait demandé à son cuisinier de lui préparer une viande qu’il puisse avaler sans douleur. Ce plat est accompagné d’une confiture aux airelles.

S’il vous reste de l’appétit, filez au marché couvert d’Östermalm pour ses gâteaux aux épices, ses saucisses de renne et ses saumons fumés au bois.

Prinsen, Mäster Samuelsgatan 4. www.restaurangprinsen.com

Où dormir?

Hotel Rival

Le «boutique hôtel» Rival a ouvert ses portes en 2003. L’un des propriétaires n’est autre que Benny Andersson, ex-membre d’ABBA. Situé sur l’île Södermalm, à 10 minutes de la vieille ville (Gamla Stan), cet établissement associe son hôtel de luxe à une salle de concert entièrement rénovée, à un bar, à un restaurant et à un café-boulangerie. Le but? Mêler les voyageurs aux locaux. Et, pour ceux qui préfèrent rester dans leur chambre, il est possible de visionner l’un des cent DVD ou d’écouter les CD d’ABBA.

Hotel Rival, Mariatorget 3.

Nordic Sea Hotel/Vodka glacée

Déguster sa vodka à –5 degrés dans un bar? C’est fou mais possible. A l’Ice Bar du Nordic Sea Hotel, le mobilier, fait de glace, provient tout droit de la Laponie. On vous remet à l’entrée une cape et des gants pour vous tenir chaud. La visite ne dépasse pas les 40 minutes et ne se fait que sur réservation.

Nordic Sea Hotel, Vasaplan,

Antifroid/Dites «Dermanord»!

Peur que votre visage ne supporte pas le froid ? La boutique Ekovaruhuset vend, en plus de ses habits 100% bio, les produits de soins Dermanord, créés à Göteborg, au sud-ouest de la capitale. A retenir, la crème faciale de protection contre les effets liés aux basses températures. Un must en hiver!