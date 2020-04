Voyage au Maroc : découvrir les gorges du Dadès

Sur la carte du Maroc, les gorges de Dadès se situent dans la partie nord ouest du pays et au sud-est de Marrakech. Véritable curiosité naturelle, on y découvre des séries de profondes gorges, de magnifiques paysages et une image du Maroc authentique à travers les constructions traditionnelles qui se fondent dans le décor.

Les gorges du Dadès : la nature marocaine dans toute sa splendeur

On connait le Maroc pour ses villes impériales, sa richesse architecturale, ses sports nautiques ou encore sa diversité culturelle et pourtant, le pays réserve encore d’autres surprises à ses visiteurs. Le pays de l’extrême couchant dévoile également toute sa splendeur à travers ses paysages naturels d’une grande beauté, comme ceux des gorges du Dadès, à explorer lors d’une randonnée pédestre, en VTT ou en 4×4 pour les moins sportifs. Durant cette aventure, on découvre de magnifiques formations rocheuses incluant des falaises de grande profondeur pouvant atteindre 300 mètres.

Les gorges du Dadès se trouvent dans la vallée du même nom qui s’étalent sur 25 kilomètres. Il est tout a fait possible d’explorer l’ensemble du site au cours d’une expédition de quelques jours dans la vallée mais si le temps vient à manquer, on peut faire le tours des meilleurs parties de la vallée le temps d’une excursion. Dans l’un ou l’autre cas, on prendra le temps d’apprécier les paysages sous les lueurs orangées du crépuscule durant le coucher du soleil.