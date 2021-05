Haut- parleurs subaquatiques, musique aquatique, ambiance originale pour soirées et mariages

Fonction d' une musique aquatique dans une piscine (insonorisation piscine) ?

La musique aquatique apporte relaxation et détente. Elle est d'ailleurs utilisée dans certains centres de thalassothérapie. Et de plus utilisée pour des soirées thématiques, inaugurations et même des mariages : on a vu des musiciens répercuter leurs sons dans les hauts parleurs aquatiques, donnant un très bel effet à l'ambiance de la noce...

Description des hauts-parleurs subaquatiques pour piscine selon le site produits piscines

Accessoires de confort diffusant de la musique uniquement dans l'eau du bassin. Les haut-parleurs sont conçus pour résister au chlore, aux chocs et sont conformes aux normes de sécurité.

Combien doit-on installer de hauts-parleurs subaquatiques dans une piscine ?

On place environ 1 haut-parleur pour 35m2 d'eau.

Où doit-on placer les hauts-parleurs subaquatiques dans la piscine ?

Ils peuvent être portables et installés au fond du bassin ou suspendus au bord à quelques cm de profondeur; ou encastrés sur la paroi.

A savoir

Un amplificateur vous est aussi proposé avec les hauts-parleurs subaquatiques afin d'avoir une qualité de son optimale.

Sachez alors qu'un amplificateur doit fournir 120 watts/8 ohms pour 2 haut-parleurs avec une piscine d'environ 8m x 4m.